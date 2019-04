Assurance auto : pourquoi les prix augmentent-ils ?

La voiture est un moyen de transport qui coûte cher. Le budget consacré à l'automobile tourne en moyenne entre 5 000 à 5 900 euros par an selon le modèle du véhicule. Outre le carburant, l'amortissement du véhicule et les réparations, l'assurance auto, qui est obligatoire, augmente chaque année. Mais pourquoi cette hausse continue des tarifs ? Comment expliquer une telle flambée des prix depuis 10 ans ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.