Assurance : bientôt la fin de la vignette verte ?

Il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises. Insister et bien sûr, ne pas se tromper de côté. Changer la vignette d'assurance de son véhicule, c'est un petit casse-tête pour certains. Ce bout de papier vert, obligatoire sur tous les pare-brise depuis près de quarante ans, pourrait bientôt disparaître. Plus besoin de le changer chaque année. Et donc plus de verbalisation en cas d'oubli. La fédération des assureurs souhaite dématérialiser la vignette, mais aussi le certificat d'assurance. La nouvelle divise les automobilistes. Pas besoin de téléphone. Depuis trois ans, les forces de l'ordre peuvent relever les plaques d'immatriculation des véhicules et vérifier vos vignettes directement sur leur tablette numérique. Un fichier informatique, fourni par les compagnies d'assurance, est supposé être beaucoup plus efficace pour lutter contre la fraude. La mesure permettrait aussi aux compagnies de faire des économies en évitant d'imprimer plus de cinquante millions de documents par an. Des discussions sont en cours avec le gouvernement. Il devrait se prononcer dès la rentrée prochaine. T F1 | Reportage V. Dépret, C. Chevreton, J.P. Héquette.