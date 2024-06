Assurance chômage : des changements dès le 1er juillet

En plein élections législatives, le gouvernement fait le choix de réformer. Matignon nous le confirme, les futures règles s'appliqueront bien à partir du 1er décembre. Toucher le chômage sera donc plus difficile. Quels sont les changements ? Aujourd'hui, pour être indemnisé, sur les 24 derniers mois, il faut avoir travaillé six mois. Dès le 1er décembre, la période se réduira à 20 mois, durant laquelle il aura fallu travailler huit mois. Autre changement majeur de cette réforme, la durée d'indemnisation qui est actuellement de 18 mois. Elle va être réduite à 15 mois. Les syndicats de salariés se disent tous opposés à cette réforme. Certains veulent attaquer le texte du gouvernement devant le Conseil d'État. TF1 | Reportage L. Gelabert, O. Stammbach et E. Payro