Assurance-chômage : des durées d'indemnisation variables

Faire varier la durée d’indemnisation du chômage face à la conjoncture : c’est la nouveauté de la réforme. Les avis sont très partagés. Concrètement, à partir du 1er février, si la situation économique est bonne, avec un taux de chômage inférieur à 9%, ce qui est le cas actuellement, les conditions se durciront. La durée d'indemnisation baissera de 25%. Par exemple, un chômeur qui assaut droit à 24 mois en ce moment, passera à 18 mois. Le gouvernement veut inciter les chômeurs à accepter des emplois alors que de nombreuses entreprises ont du mal à recruter. Comme Caroline Desbouis, gérante du restaurant “Le Café de l'Industrie" à Boulogne-Billancourt. Elle a dix postes à pourvoir et très peu de candidature. Si la situation économique se dégrade et passe au rouge, lorsque le taux de chômage franchit 9%, les règles actuelles demeurent. Celui qui avait droit à 24 mois d’indemnité continuera à les toucher. Une chose ne variera pas quelque soit la conjoncture : le montant de l’allocation. Enfin, les chômeurs en Outre-mer et certaines professions (intermittent du spectacle, docker et les marins pêcheurs) ne seront pas concernées par la réforme. TF1 | Reportage F. Chadeau, B Guenais, W. Wuillemin