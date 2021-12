Assurance-chômage : les nouvelles règles

À la sortie de cette agence Pôle emploi, vous êtes déjà au courant des nouvelles règles. Hier encore, vous avez droit au chômage si vous aviez travaillé au moins quatre mois sur les deux dernières années. Désormais, il faut avoir cotisé au moins six mois. 475 000 demandeurs d'emploi pourraient donc éprouver plus de difficultés à l'avenir. Principalement ceux qui cumulent des contrats courts, comme les intérimaires ou les saisonniers. Autre mesure de la réforme qui entre en vigueur ce mercredi 1er décembre, la baisse des indemnités après le sixième mois de chômage avec moins 30%. Mais attention, c'est seulement pour les chômeurs de moins de 57 ans dont les revenus au travail dépassaient 4 500 euros par mois. Le but de cette réforme est de faire des économies. Mais pour quelle efficacité ? Selon Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France, cela peut créer des incitations pour revenir sur le marché de l'emploi. Par contre, à moyen long terme, il faut avoir des politiques de formation de chez les jeunes et les seniors. La suite dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage Y. Hentgen, J. Duong, J.Y Mey