Assurance chômage : plus dures seront les règles

Léo a 29 ans et cherche du travail dans le numérique. Pour lui, le durcissement des règles d'indemnisation est une mauvaise nouvelle. "Ça me forçait à signer des contrats que je devrais refuser, parce que soit ça ne me correspond pas, soit je ne suis pas rémunéré à la hauteur de mes compétences", explique-t-il. Aujourd'hui, pour percevoir des indemnités, il faut avoir travaillé au moins six mois au cours des 24 derniers mois. À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé huit mois au cours des 20 derniers mois. En plus, la durée d'indemnisation maximale va diminuer de 18 mois aujourd'hui à 15 mois au 1er décembre 2024. Pour les syndicats, c'est le durcissement de trop et ils dénoncent un objectif financier, qui est assumé par le gouvernement. Selon ses estimations, la réforme doit permettre de réaliser à terme 3,6 milliards d'euros d'économies par an. Des tours de vis d'un côté et un coup de pouce de l'autre. Les chômeurs de plus de 57 ans, qui retrouvent un travail moins bien payé, pourront cumuler leur nouveau salaire avec une indemnité chômage. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Beringer