Assurance-chômage : le système français est-il trop généreux ?

Le coup d'envoi des négociations concernant la réforme de l'assurance-chômage a été donné ce mercredi 13 décembre 2017. Les partenaires sociaux ont été reçus au ministère du Travail pour une première réunion multilatérale. Le montant et la durée de l'indemnisation des demandeurs d'emploi figuraient parmi les nombreuses questions évoquées. Mais la France est-elle vraiment plus généreuse que ses voisins européens ?