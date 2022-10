Assurance emprunteur : changer pour moins payer

Julien Giraud est détenteur d'une assurance emprunteur. Pour acheter une maison, il a souscrit un prêt il y a deux ans. La semaine dernière, il décide de changer son assurance emprunteur en comparant les offres sur un site de courtage en ligne. Et là, la surprise. Il lui est annoncé 115 euros d'économie par mois et un montant important sur 25 ans. Des économies considérables qui s'expliquent par un prêt important de 900 000 euros. En changeant d'assurance emprunteur, les Français réalisent en moyenne entre 8 000 et 15 000 euros d'économie. Depuis le 1er septembre, les appels vers la plateforme de comparateurs d'assurance Magnolia.fr ont été multipliés par trois. Des agents supplémentaires ont même été embauchés pour répondre à toutes les demandes et expliquer la démarche réalisable en quelques clics. Selon Alexandre Lefèvre, la directrice commerciale, il faut faire une simulation sur un site Internet. Ensuite, vous êtes rappelés par un courtier ou un assureur qui vous oriente et accompagne dans les démarches à effectuer. Et la procédure est simple et avantageuse, à condition de bien comparer les offres. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Chevreton, J.Y. Chamblay.