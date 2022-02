Assurance emprunteur : en changer devient plus facile

Une dizaine de courriers étalés sur quatre mois. Pour changer l'assurance de son prêt immobilier, Séverine Di Stefano a dû prendre son mal en patience. En faisant jouer la concurrence, elle a réalisé de belles économies. "Je passe de 40,12 euros à 30,95 euros par mois", indique-t-elle. Et ce avec les mêmes garanties. Séverine a dû attendre la date d'anniversaire de son prêt pour changer d'assureur. C'est la règle, sauf la première année au cours de laquelle il est possible de renégocier quand le client le souhaite. Des règles qui vont bientôt évoluer, cette démarche sera désormais possible à tout moment. "Je trouve ça génial. Ça va enlever pas mal de contraintes et ça va faire jouer la concurrence, du coup les prix vont baisser", réagit un jeune homme. Cependant, aller voir ailleurs n'est pas toujours rentable, surtout vous avez eu des soucis de santé. À chaque fois, il vous sera demandé de remplir un questionnaire médical. Certaines pathologies peuvent faire grimper le coût de votre assurance. Mais là encore, la règle va changer. Si vous avez moins de 60 ans et que vous empruntez moins de 200 000 euros, vous n'aurez plus à remplir ce questionnaire. TF1 | Reportage T. Jarrion, J. Y. Mey, N. Bednarick