Assurance emprunteur : le consommateur a-t-il vraiment le choix ?

La banque LCL, Ex-crédit Lyonnais, fait l'objet de très nombreuses plaintes de clients qui voulaient changer d'assurance emprunteur liée à un prêt immobilier et qui en ont été dissuadés par la banque. Cette dernière ferait tout pour entraver le départ de ses clients vers la concurrence. Et selon UFC-Que Choisir, cette pratique serait fréquente dans les autres établissements financiers. En effet, Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique d'UFC-Que Choisir, nous a expliqué que l'association de consommateurs a reçu "des milliers de témoignages contre tous les établissements financiers". Ainsi, elle souhaite faire sanctionner les banques, notamment LCL. Contacté par nos journalistes, cet établissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cette pratique est répandue parce que les banques gagnent de moins en moins d'argent sur les crédits immobiliers dont les taux d'intérêt baissent depuis des mois. En conséquence, elles doivent conserver à tout prix les produits qui leur rapportent. Pour rappel, le secteur de l'assurance emprunteur est ouvert à la concurrence depuis trois ans. Et les banques détiennent toujours 85% du marché.