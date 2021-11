Assurance emprunteur : vers des règles plus simples pour en changer

Devenir propriétaire relève souvent d'un long parcours, beaucoup de temps et de paperasses. Alors, pour se simplifier la vie, neuf acheteurs sur dix prennent leur assurance emprunteur auprès de la banque qui leur fait crédit. Actuellement, il est possible de changer d'assurance dès la première année ou à chaque date anniversaire. Vous êtes pourtant peu nombreux à le savoir ou à le faire. Une proposition de loi veut aller plus loin et prévoit de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Une libéralisation du marché qui permettrait surtout de faire de grosses économies. Dans cet exemple, pris par TF1 dans la vidéo en tête de cet article, un couple emprunte 250 000 euros pendant 20 ans à un taux de 1,10%, sa banque lui fait payer 88 euros d'assurance par mois, au total, cela lui coûtera 21 120 euros. En revanche, s'il se tourne vers la concurrence, il pourrait payer 40 euros par mois, soit 9 600 euros au total. C'est deux fois moins cher avec les mêmes garanties. C'est justement sur l'assurance crédit que les banques gagnent de l'argent. Sans surprise, elle ne voit pas cette concurrence d'un bon œil. Si le projet de loi est adopté, il pourrait changer les finances des six millions de propriétaires français avec un crédit en cours. TF1 | Reportage A. Barth, N.Yildiz Bednarick, C. Diwo, T. Acket