Assurance habitation : dans quelles régions augmente-t-elle le plus ?

Les tarifs des assurances habitation sont en hausse dans toutes les régions en France, hormis en région parisienne. La faute aux inondations, aux épisodes de grêle et à la sécheresse particulièrement extrême en 2022. L'an dernier, ces aléas climatiques ont provoqué de nombreux dégâts sur les habitations avec un coût estimé à dix milliards d'euros pour les compagnies d'assurance. Dans le détail, c'est en Occitanie (251 euros/an), mais aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur (249 euros/an) et Île-de-France (241 euros/an) que le montant de votre assurance est le plus élevé. La Bretagne reste la région la moins chère avec 189 euros, mais les contrats d'habitation ont augmenté de plus de 10% cette année.