Assurance habitation : pourquoi les prix s'envolent

En faisant ses calculs, Pascal a eu une mauvaise surprise. En 2021, il a payé 745,43 euros, en 2022, 767,53 euros et en 2023, il a déboursé 809,11 euros. Propriétaire d'une maison en Île-de-France, son assurance habitation lui coûte 42 euros par an de plus que l'année dernière. Pour cette année 2023, l'augmentation moyenne de l'assurance habitation est de 5 %. Mais dans certaines régions, c'est encore plus. C'est le cas notamment dans les Pays de la Loire et en Bretagne où l'augmentation est la plus forte, près de 11 %. La forte hausse des cambriolages constitue l'une des causes principales de cette forte hausse. Ils coûtent cher aux assureurs et les clients en paient le prix. En Ille-et-Vilaine, Maurice et Denise sortent leur calculette. Inondation, sécheresse, tempête... Les sinistres climatiques expliquent tout sur les hausses des tarifs. La solution pour faire baisser la facture est de changer d'assureur, comme le préconise Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. Les prix ne sont pas prêts de baisser. Les experts estiment que les primes d'assurance pourraient tripler d'ici 2050. TF1 | Reportage États-Unis. Payro, B. Lachat, N. Hesse