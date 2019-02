Assurance-vie : un placement perdant ?

L'association de consommateurs CLCV a calculé le taux de rémunération des fonds de l'assurance-vie en 2018. Elle a alors constaté qu'ils étaient tombés à 1,7 pourcent, alors que l'Hexagone avait enregistré une inflation de 1,8 pourcent. Plus concrètement, un placement de 10 000 euros se traduirait alors par une perte de 40 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.