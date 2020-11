Assurances auto : moins d’accidents mais des primes en hausse !

Un premier confinement au printemps, un deuxième à l'automne. Ces derniers mois, vous avez peu roulé et laissé voiture et votre moto au garage. Qui dit moins de monde sur la route dit aussi moins d'accidents, déjà - 14% cette année. Une aubaine pour les assureurs donc. Pour autant, le montant de votre prime a-t-il baissé ? Les assurances auraient économisé 2,2 milliards d'euros, alors pourquoi ne pas les redistribuer aux clients ? C'est la proposition d'une association de consommateurs. Elle les incite à se faire rembourser et publier un modèle de lettre à envoyer à son assureur. Autre demande de l'association, un gel des tarifs pour 2021. Nous avons contacté une dizaine d'assurances. Pour l'instant, seules deux d'entre elles, la Matmut et la MAIF, acceptent de faire un geste commercial envers leurs clients. En moyenne, le prix des assurances auto augmentera de 2% en 2021.