Assurances : ces communes qui ne peuvent plus payer

Et si Torreilles, une commune de 4 000 habitants, ne retrouvait pas d'assureur ? C'est la question angoissante qui tracasse le maire depuis des mois. Le contrat concernant le personnel, accident du travail, arrêt-maladie, grossesse, doit être résilié ou faire l'objet d'une majoration. Et pour l'assurance des biens matériels, la sentence est tombée. Raison invoquée, construite au bord du cours d'eau, l'Agly, Torreilles est en zone inondable. Pourtant, depuis 1974, une digue a été construite, la commune n'a plus été inondée. Sans assurance, si une crue exceptionnelle devait se produire, ce serait à la mairie et aux habitants, via les impôts, de payer. Les bâtiments communaux ne seraient pas non plus assurés pour les autres risques. Légalement, les communes peuvent être leur propre assureur et financer elles-mêmes les sinistres. Dans l'Hérault, dans la commune de Lunas, avec 700 habitants, l'assurance a doublé en trois ans, passant de 15 000 à 28 000 euros. Alors pour faire des économies, le maire a dû faire des choix. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso