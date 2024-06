Assurances : ces départements qui paient plus cher

Devant un pavillon flambant neuf à Cercottes (Loiret), il est difficile de croire qu'il y a huit ans, une inondation avait dévasté le terrain d'Alexandre. À cette époque, le dégât était considérable. Il avait dépensé 7 500 euros pour la reconstruction. Mais les frais ne sont pas arrêtés là, il a décidé de prendre une meilleure assurance habitation qui lui coûte chaque année de plus en plus cher. Sa facture est passée de 436, 08 euros en 2018 à 635, 28 euros en 2024. Inondations, sécheresse, période de grêle... Les catastrophes naturelles se multiplient et les factures liées aux dégâts ont fortement augmenté. Les coûts se répercutent d'abord sur l'assurance habitation des Français les plus exposés. Sur la carte que nous voyons à l'image dans la vidéo en tête de cet article, plus la couleur du département est foncée, plus c'est cher. Dans le Loiret, il est de l'ordre de 198 euros en moyenne par an, 192 euros dans le Tarn-et-Garonne, au contraire, 117 euros dans l'Aveyron et 103 euros dans les Hautes-Alpes. Samuel Bansard, directeur Comparaison d'Assurances "Meilleurtaux.com", explique comment ces prix sont fixés. Ils sont aujourd'hui élevés alors même que tous les Français cotisent déjà à travers une taxe de solidarité comprise dans les contrats d'assurance habitation, la taxe CatNat qui va augmenter de 12% à 20% au 1er janvier 2025, soit 40 euros en plus par contrat, par an. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Russel