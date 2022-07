Assurances, couvreurs : le combat des sinistrés du Taillan-Médoc

Une mer de bâche, c'est ce qu’on voit partout sur Le Taillan-Médoc, pour essayer de protéger les maisons. Et des intérieurs dévastés, comme celui de l’habitation de Delphine Roussel, en pleine évacuation de gravats depuis ce mardi 28 juin. Quasiment tout est à jeter. Elle fait partie de ceux dont les dossiers avancent pourtant le plus vite. L’expert est venu et doit maintenant valider les devis, comme les 15 000 euros de toitures. Delphine a trouvé une location, pour deux mois seulement. Ce sera prise en charge par son assurance, tout comme les échéances de son prêt immobilier pendant un an. Pour des centaines de sinistrés dans la ville, les dossiers avancent très lentement. Une dame ignore même comment elle va se loger dans les prochains mois. La maire du Taillan-Médoc rencontre chaque jour les sinistrés pour les aider à surmonter l'urgence. Une semaine après, le bilan est loin d’être établi. Et les dégâts s’aggravent dès qu’il pleut, comme dans une habitation désertée par la personne âgée qui l’occupait. Les questions sur les qualités de toitures et des matériaux commencent à se poser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. F1 | Reportage E. Braem, N. Forestier