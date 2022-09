Assurances : des tarifs plafonnés

La suppression de la vignette verte va concerner les 38 millions d'automobilistes français. Dès 2023, il ne sera plus nécessaire de glisser cette attestation sous le pare-brise de votre voiture. L'objectif est de simplifier vos démarches et faire des économies de papier. Le gouvernement a également fait une autre annonce. Il s'agit d'un geste pour les jeunes demandeurs d'emploi. Un chèque de 100 euros sera remis par les assurances à leurs clients chômeurs de moins de 25 ans. Cette mesure est destinée à favoriser la mobilité des jeunes en recherche d'activité. Enfin, les prix des contrats vont bien augmenter, et c'était attendu. Cependant, ils seront plafonnés, pas plus que l'inflation à 6%. C'est le gouvernement qui a imposé la mesure après une année record en termes de sinistre. Et face à ces augmentations, les assureurs seront tentés de proposer des offres plus attractives pour fidéliser leurs clients. Pour rappel, il est beaucoup plus facile de changer son contrat d'assurance automobile, habitation, et même mutuel depuis cinq ans. TF1 | Reportage P. Ninine, P. Marcellin.