Assurances : elles vont vous coûter plus cher

Guy trouvait déjà qu’il payait cher ses assurances en tout genre, 110 euros par mois au total. Mauvaise nouvelle ! En 2024, cela ne va pas s’arranger. À quelle hausse faut-il s’attendre ? Nous nous sommes procurés l’étude d’un célèbre comparateur d’assurances. Le constat est sans appel, plus 3% pour votre couverture santé, plus 4% pour votre assurance auto, et même plus 5% pour votre assurance habitation. Nous avons contacté les principales compagnies, une seule a accepté de nous répondre. Elle reconnaît que, dans quelques mois, les tarifs de la plupart de ses contrats augmenteront, mais il paraît que c’est trop tôt pour dévoiler un montant exact. Pour cet assureur, c’est à l’État de faire un geste. Comment ne pas se ruiner ? Il existe une solution. Comparer ses assurances. Justine a fait le tri dans ses contrats. Au total, elle fait une économie de 70 euros par mois. L’an dernier, les assureurs s'étaient engagés auprès du gouvernement à contenir la hausse de leurs tarifs en dessous du seuil de l’inflation. Il est difficile d’imaginer le maintien de cette mesure. TF1 | Reportage R. Sygula, G. Bertrand, M. Gatineau