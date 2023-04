Assurances : les fraudes aux fausses factures explosent

Voilà une offre bien alléchante ; recevoir 4 500 ou 6 000 euros même, de votre mutuelle ou assurance, sans subir de sinistre ou d’opération médicale. Ce n’est pas un cadeau, c’est une arnaque diffusée sur les réseaux sociaux. Derrière ces offres, des escrocs vont en fait réaliser de fausses factures, envoyées à votre assurance. Ce dentiste est bien au courant du phénomène : les faussaires envoient depuis deux ans aux mutuelles des factures en se faisant passer pour lui. Il n’y en a pas qu’une, sa boîte mail contient des pages et des pages de messages, où les mutuelles lui demandent si ces factures sont bien réelles. Comme dans plusieurs milliers de cas, les escrocs vous appâtent en montrant des preuves de remboursement soi-disant déjà obtenus. Ils listent même les mutuelles qui remboursent plus facilement que d’autres. Mais attention, vous engager dans cette arnaque peut vous coûter cher. C’est une escroquerie, vous pourriez être considéré comme complice et risquer jusqu'à 375 000 euros d’amendes et cinq ans d’emprisonnement. TF1 | Reportage F. Litzler, H. Dreyfus, C. Souary