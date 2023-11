Assurances : pourquoi les tarifs flambent

Combien vous coûte votre assurance ? On vous a posé la question et une chose est sûre, "c'est beaucoup trop". Cela va encore augmenter en 2024. Cela veut dire que la facture risque d'être salée. D'abord, l’augmentation concernera votre mutuelle. Olivier Le Gallo, courtier en assurance, a déjà reçu certains nouveaux tarifs. Il est formel, c'est +8 % en moyenne. Ce sont 500 millions d'euros supplémentaires que les mutuelles ont dû prendre en charge en 2023. Résultat, c'est vous qui allez payer. Ce n'est pas tout, l'assurance habitation va aussi augmenter. Les catastrophes naturelles y sont pour quelque chose. En moyenne, c’est +5 %. Mais attention, si votre région a beaucoup souffert, ce sera davantage : +8 % en Occitanie et +10 % en Bretagne. La différence se verra aussi sur votre assurance auto, mais un peu moins. Le prix des pièces détachées s'est envolé. En revanche, le nombre d'accidents a chuté et équilibre la balance. C'est +4 % sur la facture. Pour s'en sortir, le mieux est de faire jouer la concurrence. N'hésitez pas à le faire lorsque vous recevez votre nouvel échéancier. Les assureurs ont tendance à faire un geste pour garder leurs clients. TF1 | Reportage G. Bertrand, J.F. Drouillet