Assurances : résilier en trois clics, c'est possible !

Une musique interminable, le calvaire d'une résiliation. Des heures au téléphone. Jusqu'à présent, cela demandait de la patience, de la paperasse et le plus souvent des courriers recommandés. Mais à partir du jeudi 1er juin, les assureurs seront obligés de faire apparaître clairement sur leur site Internet un onglet permettant une résiliation facile en trois clics. Cela s'applique à presque tous vos contrats : assurance habitation, automobile, téléphone portable ou encore électroménager. Il faudra toujours respecter les obligations de votre contrat. Par exemple, une résiliation à la date d'anniversaire. D'après, Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com, "l'idée n'est pas de pouvoir résilier son contrat plus tôt ou en dehors du cadre légal du contrat. L'idée, c'est simplement de pouvoir le résilier plus facilement. Néanmoins, il faudra toujours apporter la preuve qu'un événement permet de résilier son contrat : une vente de véhicule, un déménagement ou une séparation". Les assureurs, qui ne respectent pas la réglementation, encourent une amende de 75 000 euros. Le dispositif sera étendu à d'autres services dans les prochains mois : contrat d'énergie, forfait téléphonique ou encore box internet. En revanche, aucun changement prévu pour les assurances souscrites à titre professionnel, comme les mutuelles d'entreprise. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Ponsar