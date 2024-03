Assurances : sont-elles vraiment toutes utiles ?

En magasin ou sur Internet, à chaque achat, sa petite assurance supplémentaire. Parfois, ces sont quelques euros pour assurer l'électroménager, les voyages ou même les téléphones en cas de pépin. À terme, toutes ces petites assurances peuvent vous coûter très cher, plusieurs centaines voire milliers d'euros. En France, c'est un marché qui pèse quatre milliards d'euros par an. Alors, avez-vous vraiment besoin d'y souscrire ? Non, estime l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, car les petites lignes des contrats vous empêchent souvent d'en bénéficier. Pire encore, il est parfois bien difficile de se désengager de ces assurances. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, T. Maazouzi, G. Vuitton