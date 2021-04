AstraZeneca : ces doses jetées faute de candidats

"Vaccination AstraZeneca possible au cabinet médical d'Issy-les-Moulineaux" : le message a beau être affiché partout, mais en fin de journée, "les flacons avec quelques doses restantes finissent dans le bac jaune". C'est-à-dire à la poubelle. Une frustration pour le Dr Rebecca Zeitounce, qui voit cette situation se répéter ces derniers jours. Selon elle, "les gens sont réticents par rapport à la toute mauvaise presse qu'a eu Astra". Les flacons AstraZeneca peuvent se conserver près de six mois au réfrigérateur. Mais une fois ouvert, la durée de vie du vaccin n'est plus que de six heures pour administrer dix doses. Dans le cabinet du Dr Borhane Ferjani en Haute-Garonne, quatre patients sur dix ont annulé leurs rendez-vous le week-end dernier. Ce médecin généraliste dit les comprendre, "parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires sur AstraZeneca. Une fois c'est bon, une fois il faut attendre, une fois ce n'est pas bon. Les personnes de 55 ans et plus qui n'ont pas encore reçu leurs premières doses préfèrent patienter pour un autre vaccin. "Moi, je vais aller sur Pfizer de toute manière. Donc là, si on me propose AstraZenaca à la pharmacie, je vais décliner l'offre. Il y a trop de problèmes avec AstraZenceca", disent-ils. Ceux qui ont déjà reçu une première injection du vaccin AstraZeneca sont moins inquiets. "Les effets secondaires, les thromboses ok, mais bon, à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Je suis ravie de l'avoir fait". C'est ce que constate le Dr Josyane Deloffre. Son carnet de rendez-vous pour recevoir la deuxième dose est déjà plein. Pourtant, à partir de vendredi, ses patients de plus de 60 ans pourront décider de changer de vaccins. "S'ils veulent du Pfizer, ils devront aller dans des centres de vaccination et le rendez-vous ne sera pas pour tout de suite puisqu'on est encore en train de vacciner des gens âgés de 70 ans et plus". Près de douze millions de personnes ont reçu une première injection, dont 20% avec du Astrazenca. La semaine prochaine, 206 mille doses du vaccin Johnson&Johnson seront disponibles. Lui aussi est réservé aux plus de 55 ans, mais une seule dosse sera nécessaire pour être vacciné.