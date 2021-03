AstraZeneca : la France suspend le vaccin provisoirement

Derrière les masques, la décision a été actée par le président et elle a surpris. en conférence de presse cet après-midi. Emmanuel Macron a déclaré : “C’est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite”. Un peu plus tôt dans la journée, la décision de l’Allemagne de suspendre également le vaccin AstraZeneca semble prendre l’Hexagone de court. Et depuis quelques jours, la liste des pays européens qui font ce choix s’allonge. Ce lundi soir, à son tour, l’Espagne prend la même décision. À chaque fois, après le signalement de possibles effets secondaires. D’ailleurs, ce matin, dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers ont décidé d'arrêter les injections sur leur personnel après un malaise cardiaque de l’un des leurs. À ce stade, pourtant, il n'y a aucun lien avéré avec le vaccin. Alors, faut-il en avoir peur ? Vos avis sont partagés. “Je serais prêt, moi, à me faire vacciner par AstraZeneca si on me donne l’occasion”, dit un passant. “On a des doutes et on préfère attendre”, rétorque une autre. “Je pense qu’il aurait fallu un peu plus de temps pour pouvoir prendre du recul et savoir quelles sont vraiment les conséquences de ce vaccin sur les personnes susceptibles d’avoir des problèmes”. L’Agence européenne du médicament doit rendre son avis jeudi. L’utilisation du vaccin AstraZeneca est donc suspendue dans notre pays, jusqu’à cette date au moins.