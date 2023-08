Asturies : la côte sauvage de l'Espagne

Les falaises battues par les flots, comme le montre la vidéo en tête de cet article, cachent un trésor. Il s'agit d'une plage paradisiaque et secrète, nichée dans les collines où l'on vient se couper du monde au rythme des marées. "Regardez cette brèche, c'est la connexion avec la mer. Durant des milliers d'années, les vagues ont creusé la falaise et ouvert ce passage ", explique German, géologue et spécialiste de la région. Pour savourer pleinement cette œuvre de la nature, il faut prendre un peu de hauteur. À 120 km plus à l'ouest, sur le port de Cudillero, notre équipe a fait la rencontre de Manuel "Manolo" Martinez. Il a été pêcheur toute sa vie et il apporte avec lui la spécialité locale, une espèce de requin. Ces petits squales se pêchent à 200 mètres de profondeur au nord de l'Espagne. Ils sont accrochés à toutes les maisons pour les faire sécher. Ils constituent des réserves pour les mois d'hiver lorsque les pêcheurs ne peuvent plus sortir en mer. Ces requins doivent rester au soleil durant sept à huit mois. Ils peuvent être mangés après. Mais l'homme et le requin ne sont pas les prédateurs les plus impressionnants à avoir vécu sur les Falaises de Terenes. Plus de 600 empreintes historiques ont été découvertes sur ce littoral qu'on appelle aujourd'hui la "Côte des Dinosaures". Si vous voulez contempler les traces de ce monde perdu, il vous faudra toutefois patienter jusqu'à marée basse. Cette côte encore sauvage et mystérieuse ne dévoile pas si facilement ses trésors les plus anciens. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Schmitt, E. Rivoire