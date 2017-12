Dans les ateliers de réparation de l'armée

Cela ne peut plus durer, a martelé Florence Parly. Lundi soir, la ministre des Armées a tapé du poing sur la table à propos des avions militaires trop souvent cloués au sol pour cause de maintenance. Mais le constat est le même pour l'armée de terre qui subit de plein fouet l'intensité de l'engagement militaire français. Usure, accident, explosion... les engins ressemblent à des épaves à leur retour en France. On ne parle plus de réparation après diagnostic, mais de reconstruction. Illustrations dans un centre de maintenance à Clermont-Ferrand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.