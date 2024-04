Athènes : la quête de la fraîcheur

Dressé sur sa colline, identifiable de loin, le Parthénon reste le repaire d’Athènes. Sur la colline, aucun immeuble n’a jamais osé lui faire de l’ombre, ils se sont pourtant tous, agglutinés autour le lui, quitte peut-être à l'étouffer. Nous allons faire une démonstration en haut du mont Lycabette, avec vue imprenable sur la ville. C’est une grande ville, car pour accueillir, près de quatre millions de personnes, il a fallu bétonner, densifier, ceinturer la ville jusque sur les montagnes, avec des autoroutes qui oppriment le centre et sans que l'air venu de la mer, parvienne à réguler les températures. Il s’agit d’une configuration qui met vite Athènes en surchauffe. Avec des incidents qui ont dévasté près d’un quart de la végétation autour de la ville, l'été 2023 a viré au cauchemar, obligeant l'Acropole à fermer ses portes face aux trop grandes chaleurs et faisant aussi, réaliser aux habitants qu’ils étaient bien en première ligne face au réchauffement climatique. L'état des lieux est préoccupant, le tout nouveau maire, Haris Doukas, à décider de passer à l’action. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, L. Lassalle, E. Dubois