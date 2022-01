Atlantique à la rame : que sait-on de la disparition en mer de l'aventurier ?

Son canon, retourné, a été récupéré par une corvette de la marine portugaise. Mais pas Jean-Jacques Savin. Malgré de premières informations de son entourage selon lesquelles il avait été retrouvé sans vie à l'intérieur de l'embarcation, l’aventurier est porté disparu depuis jeudi soir. Ancien militaire, athlétique, Jean-Jacques Savin était parti le 1er janvier du sud de Portugal pour une traversée de l’Atlantique à la rame. Il venait de fêter ses 75 ans. Très vite, il avait affronté de très mauvaises conditions météorologiques, des soucis d’énergie et de communication. Il lutte contre les éléments jusqu’au 20 janvier. Peu avant minuit, ses deux balises de détresse se déclenchent. Il n’atteindra pas l’archipel des Açores et le port de Ponta Delgada où il prévoyait les réparations. Immédiatement, c’est le début des opérations de recherches avec des avions, un hélicoptère et des navires de commerce déroutés. Le navigateur est introuvable. L’espoir est très mince. Le parquet de Bordeaux vient d’ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. T F1 | Reportage O. Santicchi, G. Guist'hau, C. Devaux