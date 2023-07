Atlantique/Méditerranée : le match des prix de l'été

Une virée à la plage, ça n'a pas de prix, du moins c'est ce qu'on dit. De l'Atlantique à la Méditerranée, pas une étiquette n'est identique, le même petit café en bord de mer par exemple, deux euros en Charente-Maritime, vous laissera un goût amer sur la côte varoise, 70 centimes de plus. On compte bien profiter du cadre, et pour cela, il va nous falloir un peu d'équipement. Pour le parasol, la différence n'est pas flagrante d'une côte à l'autre, dix centimes à peine. Mais pour les raquettes de plages, le match est beaucoup moins serré, 5,50 euros la paire en Méditerranée, contre 4,50 euros en Charente-Maritime, avantage pour la côte Atlantique. Quant aux glaces, malgré la canicule, c'est clairement dans le Var que le budget fond le moins vite, trois euros pour un cornet vanille-fraise, contre 4,50 euros au bord de l'océan. Avant de rentrer, reste à trouver un souvenir. Et pourquoi pas des mugs, certes, 50 centimes plus cher à Fourat, qu'à la Seyne-sur-Mer. Bilan du match, pour ces cinq produits, très légère avance de la Méditerranée sur la côte Atlantique, 31,70 euros contre 31,90 euros. À ce prix, n'hésitez pas à vous faire plaisir sur la baignade, ça au moins, c'est gratuit ! TF1 | Reportage M. Desmoulins, B. Guenais, G. Vuitton