Attaque à Annecy : ce que l'on sait de l'assaillant

Il n'avait jusqu'à présent jamais fait parler de lui. Le voilà désormais accusé d'avoir tenté d'assassiner plusieurs enfants, sans livrer le moindre mobile. Le suspect s'appelle Abdalmasih H., il a 31 ans. Il est de nationalité syrienne. En France, son casier judiciaire est vierge, et il est inconnu des services de renseignements, notamment en matière de terrorisme. Aucune trace de passage en hôpital psychiatrique n'a été retrouvée, mais son comportement face aux enquêteurs est erratique. Il n'a pour l'heure fourni aucune explication. La seule certitude est que l'agresseur semblait parfaitement conscient de son geste. Sur une vidéo amateure de l'agression, on aperçoit le suspect tenir la croix chrétienne qu'il portait en pendentif et semble revendiquer son geste en criant "au nom de Jésus-Christ". Abdalmasih H. était arrivé en France en octobre dernier. Sa demande d'obtenir le statut de réfugié, venait de lui être refusée par l'État. Car le suspect avait obtenu très récemment ce statut auprès de la Suède, pays où il a vécu ses dix dernières années. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, L. Renault