Annecy : de très vives réactions dans la classe politique

Les députés ont appris l'attaque en plein débat sur les retraites. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence. L'émotion, et rapidement la polémique sur l'immigration. "Il est temps de faire de la politique en matière d'immigration, il faut arrêter la lâcheté, la facilité. Il faut une politique plus exigeante", a déclaré Laurent Jacobelli, député RN de Moselle. "J'appelle à une réaction extrêmement forte, à une réaction de tous ceux qui ne veulent pas que notre civilisation soit détruite",lance également Éric Ciotti, président des Républicains. La majorité et la gauche répondent que ce débat est malvenu. "C'est absurde, c'est une récupération d'extrême droite qui est sordide... Ceux qui s'adonnent à ça ne devraient pas se regarder dans la glace", estime Éric Coquerel, député (LFI) de Seine-Saint-Denis. "Aucune instrumentalisation politique d'aucune sorte, de quelque manière que ce soit. Attendons de savoir quels sont les faits et pensons aux victimes et aux familles", a ajouté Gilles Le Gendre, député (Renaissance) de Paris. TF1 | Reportage B. Augey, F. Delpech, J.M. Bellard