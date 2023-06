Attaque à Annecy : une ville sous le choc

Au nom de Jésus-Christ, vient de crier l'assaillant, en image sur cette vidéo, avec un couteau à la main et visiblement à la recherche de victime. Un homme tente alors de s'interposer avant que l'agresseur ne pénètre dans un air de jeu. L'assaillant a par la suite porté plusieurs coups de couteau à des enfants. La scène a duré 45 secondes. Toujours armé de son couteau, il repart poursuivi par l'homme au sac à dos, en image. Quelques instants plus tard, l'assaillant est maîtrisé par les policiers. Il était 9h45 quand il vient de poignarder six personnes, dont deux hommes de 72 et 78 ans, et quatre enfants âgés de 22 mois à trois ans. Hospitalisés, ils sont tous les quatre ce soir en état d'urgence absolue. L'auteur présumé de l'attaque est Abdalmasih H. âgé de 31 ans. Ce syrien sans casier judiciaire n'était pas fiché "S". Arrivé sur le sol européen en Suède en 2013, il vivait depuis huit mois en France. Sa demande de statut de réfugié venait de lui être refusée. Il avait également fait cette démarche en Suisse et en Italie. Toujours en garde à vue ce soir, l'homme refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Il fera l'objet d'une expertise psychiatrique demain matin. TF1 | Reportage J. Cressens, T. Gippet