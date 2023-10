Attaque à Arras : une journée d'hommages au professeur tué

De longues accolades, quelques sanglots, et une tristesse partagée. Cette après-midi du 16 octobre, ils étaient des centaines à venir se recueillir devant le lycée Gambetta. Alicia, ex-élève de la cité scolaire Gambetta-Carnot, se souviendra longtemps de ce moment, comme Pierre, ex-élève du professeur de lettres assassiné. Trois jours après la mort de Dominique Bernard, et trois ans après celle de Samuel Paty, la communauté éducative leur rend hommage. Un peu plus tôt dans la matinée du 16 octobre, les membres de l'établissement scolaire se sont réunis pour échanger. Le moment de recueillement est interrompu par une alerte à la bombe. À dix heures et demie, le lycée est de nouveau évacué. Partout, en France, le monde de l'éducation nationale souhaitait un temps de réflexion. Dans le collège de Saint-Avold, en Moselle, l'échange est indispensable pour apaiser les élèves angoissés après l'attentat. Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu ce jeudi 19 octobre, à la cathédrale d'Arras et le chef de l’État y assistera. TF1 | Reportage H. Dreyfus