Attaque à Dublin : l'acte héroïque d'un lycéen français

Des vitrines cassées, des magasins pillés et des voitures calcinées... L'Irlande constate vendredi les dégâts. La veille au soir, dans les rues de Dubllin, des groupes qualifiés d'extrême droite par les autorités ont attaqué des quartiers, où vivent des immigrés. Des émeutes ont éclaté en réaction à une attaque au couteau survenu quelques heures plus tôt. Un homme a fait cinq blessés, dont trois enfants. Selon une rumeur, il s'agirait d'un étranger. Sa nationalité n'a pour l'heure pas été confirmée. L'Irlande s'est découvert un nouveau héros. Un livreur brésilien qui s'est jeté sur l'agresseur et un jeune Français. Les parents de ce dernier ont souhaité que TF1 préserve son anonymat. À 17 ans, il était en stage en Irlande pour quelques mois. C'est lui qui a désarmé l'assaillant. Ses camarades d'un lycée hôtelier lui rendent hommage. "On est fier de lui. C'est un acte héroïque qu'il a fait. Franchement, félicitation et bravo à lui", déclare l'une d'elles. Légèrement blessé à la main et au visage, le lycéen a été félicité vendredi soir au téléphone par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. TF1 | Reportage B. Guenais, G. Gruber, V. Hanesse