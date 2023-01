Attaque à la gare du Nord : le profil de l'assaillant

Subitement, un homme assaillant fonce sur un voyageur. Cette attaque démarre à 6 h 42 à l'entrée de la gare du Nord. L'agresseur est cagoulé avec un masque chirurgical sur le visage et entièrement vêtu de noir. Il attaque en premier une victime choisie au hasard. Il a dans sa main un poinçon qu'il a confectionné lui-même. Des témoins ont tenté de s'interposer, mais se font attaquer également. Le suspect s'engouffre alors dans la gare et la victime se relève, un miracle disent les enquêteurs. Quelques secondes plus tard, les caméras repèrent à nouveau l'agresseur. Il attaque aveuglement tous ceux qu'il croise. L'assaillant a tenté de s'en prendre à un premier policier qui lui fait face. À 6 h 44, deux autres agents lui tirent dessus à trois reprises et mettent fin à son périple criminel. Le ministre de l'Intérieur a félicité les forces de l'ordre pour leur réactivité, sans laquelle l'assaillant aurait pu faire de nombreuses autres victimes. Le profil du suspect est très flou, car il est connu sous une vingtaine d'identités. Il aurait possiblement 22 ans, serait libyen et déjà connu pour des affaires de vols et de violences. Il est en tout cas sur le coup d'une obligations de quitter le territoire. La piste terroriste semble pour l'heure écarter. Le mobile de ces tentatives d'assassinat reste un mystère. TF1 | Reportage G. Brenier, C. Marchina