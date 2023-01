Attaque à la gare du Nord : le récit glaçant d'une victime

Ce matin-là, Jacqueline attend le train de 7h19 à la gare du Nord, direction la Belgique, pour rendre visite à ses parents. Elle était loin d'imaginer qu'elle allait frôler la mort. En un instant, tout bascule quand un homme armé d'un poinçon vient s'introduire dans la gare. Il s'attaque violemment à des voyageurs au hasard, six personnes sont blessées. Jacqueline est la dernière victime, touchée à la tempe. La plaie est peu profonde, c'est pour elle un miracle d'être encore en vie. Elle se réfugie dans un restaurant voisin, avant d'être prise en charge par les secours. Traumatisée, elle sait qu'il lui faudra des mois, voire des années, pour réapprendre à vivre. Elle nous confie qu’après ce drame, elle reste sur ses gardes, ne sort qu’accompagnée et évite de sortir le soir. Elle a porté plainte contre son agresseur. Ce dernier a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Enregistré sous une vingtaine d'identités, il était déjà connu pour des faits de vols et de violences et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Bourdarias, P. Bouffard