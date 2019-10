Attaque à la préfecture de police de Paris : le profil et les motifs de l'agresseur

C'est un drame sans précédent à l'intérieur même de la préfecture de police de Paris. Un agent administratif de cette dernière a tué avec un couteau quatre policiers dont une femme. L'homme de 45 ans, marié, se serait converti à l'islam depuis 2017, mais n'était pas pour autant connu des services de renseignements pour une éventuelle radicalisation. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.