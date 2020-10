Attaque à Nice : qui sont les victimes ?

Il aurait fêté ses 55 ans demain. Vincent Loquès était originaire de Saint-Étienne-de-Tinée dans l'arrière-pays niçois. Depuis 2013, ce salarié laïque était le sacristain de la basilique Notre-Dame. Père de deux filles, il était responsable de la bonne tenue des messes et des cérémonies. Ce matin, Jean-François Gourdon, le trésorier de la basilique, était avec Vincent quelques minutes avant le drame. C'est lui qui avait annoncé la terrible nouvelle. Tous ceux qui le côtoyaient décrivent le sacristain comme un homme discret et humble. L'attaque a fait deux autres victimes : une femme de 70 ans, elle ausi égorgée dans l'église, ainsi qu'une jeune femme de 30 ans. Après avoir reçu plusieurs coups de couteau, cette dernière est parvenue à s'enfuir, avant d'alerter les passants et leur dire dans un dernier souffle : "Dites à mes enfants que je les aime".