Attaque à Nice : vives réactions des responsables politiques

Le Premier ministre s'adressait aux députés à l'Assemblée nationale lorsque son conseiller parlementaire lui a appris qu'un attentat venait de se produire à Nice. Jean Castex s'est alors adressé au président de l'Assemblée nationale. Et une minute de silence a ensuite été observée dans tout l'hémicycle. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a parlé "d'actes de guerre qui sont menés sur la base d'une idéologie". Des actes que "nous ne nous mettons pas en situation de combattre, avec les armes que nous devrions, à savoir, des législations de guerre". De son côté, Jean-Luc Mélenchon, président du groupe "France Insoumise" à l'Assemblée nationale a tenu à préciser qu'"on a tué des gens qui priaient, qui ne faisaient rien d'autre que ça". Il également souhaité que "les responsables politiques se rendent compte de l'onde de choc que provoque une telle situation". Réagissant également sur cette attaque, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a souhaité que l'on puisse trouver tous ensemble "les solutions qui permettent d'éradiquer cette force imbécile obscurantiste qui continue à frapper notre sol".