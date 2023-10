Attaque au couteau à Arras : des habitants bouleversés

L'interminable angoisse des parents a pris fin vers treize heures et demie, deux heures après l'attaque au couteau, dans un lycée à Arras. Une mère retrouve son fils en larme. "J'espère qu'on ne verra plus jamais ça. C'est horrible. Je ne le souhaite à personne", nous confie-t-elle. Cauchemar aussi pour un père qui a reçu un texto de sa fille lui disant qu'ils sont confinés. Il a très vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Elle lui a raconté qu'elle était cachée dans une classe, au sol. Elle a mis des tables et des chaises à la porte. Elle lui raconte également qu'elle a vu l'attaque du professeur. Leur fille est sortie saine et sauve. Comme tous les autres élèves de l'établissement, elle est bouleversée. "Je suis un peu sous le choc. Je ne pensais pas voir ça dans ma vie", nous raconte-t-elle. L'effroi et un douloureux sentiment d'impuissance se sont installés à Arras. Tout le monde décrit cette petite ville si tranquille. La cité scolaire Gambetta sera ouverte dès ce samedi 14 octobre. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Fiat, G Delobette