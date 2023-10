Attaque au couteau : deuil et recueillement à Arras

Beaucoup ont apporté des fleurs, comme pour faire rempart à la violence du vendredi 13 octobre. Tous unis, que Dominique Bernard ait été leur collègue, leur professeur ou un inconnu. C'est pour lui dire merci et refuser l'indifférence. La situation est compliquée pour certains, ils seront à jamais meurtris. "En ayant vu le professeur sur le parvis, je suis sous le choc. Je pense que c'est une image que je garderai à vie", nous raconte un témoin de l'attaque à Arras. Son fils de onze ans a été hanté par des cauchemars toute la nuit. Il n'arrivait pas à exprimer ses sentiments lorsqu'on l' a interviewé. Pour trouver les mots, des psychologues sont là pour les aider à se relever. Dans le village du professeur de lettre, les gens ont fait des témoignages de tristesse et de colère. "C'est important. Il faut montrer qu'on est solidaire malgré la barbarie. Il faut passer au-dessus de ça", nous confie un habitant. Plusieurs rassemblements sont prévus demain, en hommage aux quatre victimes. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J.Y. Mey, C Souary