Attaque au couteau : la vie bouleversée des héros d'Annecy

Il y a presque un an jour pour jour à Annecy, un homme armé d'un couteau pénètre dans une aire de jeu et poignarde quatre enfants, puis deux adultes. Une scène glaçante et un agresseur qu'ils ont tout fait pour arrêter. À seulement 19 ans, Lilian a le courage de tenter de raisonner l'assaillant, car il a déjà vu cet homme de 31 ans les jours précédant l'attaque. Sur le ponton où il est loueur de pédalo, le jeune saisonnier va aussi mettre en sécurité l'une des victimes. Parmi les héros d'Annecy, il y a aussi Maryline, assistante maternelle et réserviste de la gendarmerie. Sur une image, on la voit en vélo, avec les trois enfants dont elle a la garde. Une petite de 24 mois et son cousin de 22 mois qu'elle tente de réanimer. Les enfants vont passer trois jours aux urgences, en réanimation. Le saisonnier a été fait chevalier de l'ordre du Mérite, la réserviste a été décorée par la gendarmerie. Mais ce drame a surtout changé leur vie. Quant au suspect interpellé par les policiers, il est incarcéré dans une unité psychiatrique. Son examen psychologique est toujours en cours. TF1 | Reportage E. Regaud, F. Marchand