Attaque au couteau : les héros français de Sydney

À la télévision australienne, Damien Guerot et Silas Despreaux racontent leur confrontation avec l'assaillant. Pendant que l'agresseur sème la terreur dans le centre commercial bondé, les deux Français tentent de s'interposer. Dans la vidéo ci-dessus, l'un d'eux brandit un poteau pour le bloquer. "J'ai vu le poteau. Il n'y avait que ça, alors je l'ai pris", raconte Silas. "On l'a vu, alors on commençait à le suivre. On a essayé de lui jeter le poteau dessus, mais on n'a pas réussi", renchérit Damien. L'assaillant leur échappe et poignarde les clients dans les allées. "Il n'a rien dit. Ses yeux étaient complètement vides. Il n'était pas là", précise Damien. Le Français s'engage dans une course-poursuite avec comme seule arme, une chaise. L'agresseur est finalement abattu par une policière un peu plus loin. Éprouvé, Damien peine encore à réaliser. "Vous pouvez faire quelque chose, alors vous essayez. Je ne sais pas, on n'a pas réfléchi. On ne pouvait pas réfléchir à ce moment-là. C'était juste de l'adrénaline". À 15 000 km de là, en France, le père de Damien, Loïc Guerot, joint par téléphone, ne cache pas son émotion. Leur geste est salué par le président Emmanuel Macron, qui les qualifie de véritables héros. De son côté, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, remercie les deux Français. Alors que le visa de Damien doit expirer, il lui propose la citoyenneté. L'attaque a fait six morts, un bilan qui aurait pu être bien plus lourd sans l'intervention de Damien et Silas. TF1 | Reportage L. Merlier, F. Jolfre