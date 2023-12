Attaque au couteau à Paris : le récit du drame

Le face-à-face est tendu entre deux policiers et l'assaillant. Il tient dans sa main droite un marteau et ne compte pas se rendre. Quelques instants plus tard, l'un des agents utilise son taser pour le maîtriser, mettant fin à son parcours meurtrier. À 21 heures, au soir de ce samedi 2 décembre 2023, à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel, l'homme de 26 ans attaquait un couple avec un couteau. À ce moment-là, une jeune infirmière se promenait avec une amie et a senti un mouvement de panique. Un touriste allemand de 23 ans est tué à coups de couteau. L'urgentiste Patrick Pelloux, qui était de garde ce soir-là, a tenté de le sauver. Une femme doit sa vie à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a réussi à faire fuir l'assaillant. À 21h15, la police est alertée par des témoins et toutes les unités des environs se mettent à sa recherche. Pendant ce temps, l'homme traverse le pont de Bir-Hakeim. Sur l'avenue du Président Kennedy, il s'en prend à une autre personne, cette fois à coups de marteau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Basar, M. Merle