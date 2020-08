Attaque au Niger : y a-t-il des chances de retrouver les terroristes ?

Huit personnes, parmi lesquelles des ressortissants français et deux Nigérians, ont été tuées dimanche par des hommes armés dans la zone de Kouré, à moins d'une heure de route de la capitale Niamey. Des opérations de ratissage sont menées conjointement par l'armée française et les forces nigériennes pour traquer les auteurs de l'attaque. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.