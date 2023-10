Attaque contre Israël : l'état d'esprit de la population

La situation est toujours très tendue à Tel Aviv. Le choc et le stress étaient présents dès le début de cette journée du samedi 7 octobre. Les tirs de roquettes viennent de reprendre, ce soir, sur Tel Aviv. À deux reprises, les sirènes ont sonné sur place. Le Dôme de fer a intercepté les tirs de roquettes sur place. "C'est impressionnant.", réagit-il. Aujourd'hui, les Israéliens sont passés du choc à l'effroi en découvrant les incursions terrestres des commandos du Hamas qui sont entrés en Israël. Les vidéos diffusées sont terribles, et c'est une véritable guerre de l'image et psychologique qui s'est mise en place. Ce soir, les Israéliens sont inquiets du sort qui va être réservé aux dizaines d'otages qui ont été kidnappés vers la bande de Gaza. Parmi les otages, il y a des bébés, des femmes, des personnes âgées ainsi que des militaires. Au mieux, les otages risquent de servir de monnaie d'échange et au pire, ils serviront de bouclier humain. "Israël s'attend à passer une nuit très difficile.", estime le journaliste franco-israélien. TF1 | David Benaym