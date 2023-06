Attaque à Annecy : les précisions de Gérald Darmanin

L'assaillant était inconnu des services de police et ses motivations de passage à l'acte restent floues. Invité dans le 20H de TF1 ce jeudi 8 juin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a apporté des précisions sur le profil du suspect dans l'attaque au couteau qui est survenue à Annecy (Haute-Savoie) dans la matinée et qui a fait six blessés, dont quatre enfants de moins de trois ans.