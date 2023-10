Attaque dans un lycée : un enseignant tué, deux blessés graves

Dominique Bernard, vient tout juste de s'effondrer devant l'établissement, poignardé à la carotide, deux personnes lui portent secours. Il est à peine 11 h, le professeur de français est la première cible de l'assaillant. Ce dernier profite de la sortie de certains élèves pour pénétrer dans l'établissement. Selon les témoins, il recherche le proviseur, mais ne le trouve pas et descend dans la cour. Il s'avance, menaçant avec un couteau dans sa main, un membre du personnel tente de le raisonner et un second sur la passerelle, recule lui aussi face au danger. Depuis leur salle de classe, les élèves filment la scène. Le proviseur adjoint essaie de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise, mais tombe au sol. Un agent de sécurité s'empare alors de la chaise, tombe lui aussi et se fait frapper à plusieurs reprises. Martin Doussau, professeur de philosophie au lycée Gambetta-Carnot, s'est retrouvé face à l'assaillant et Fabien Dufay, professeur d'éducation physique et sportive, a vécu en temps réel le drame depuis sa salle de cours. La police intervient quatre minutes seulement après avoir été alertée et neutralise l'assaillant à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. Ce 13 octobre soir, huit personnes dont l'assaillant sont en garde à vue. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. de Juvigny, C. Chevreton